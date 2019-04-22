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Trafik denetimi çocuklardan

Amasya’da köylerine gelen jandarmalardan temel trafik bilgileri alan öğrenciler eğitimin ardından okullarının önünde trafik denetimi yaptılar.

Amasya'da köylerine gelen jandarmalardan temel trafik bilgileri alan öğrenciler eğitimin ardından okullarının önünde trafik denetimi yaptılar.


Amasya İl Jandarma Komutanlığı'nın trafikte can güvenliğini sağlamak adına sürdürdüğü faaliyetler kapsamında trafik timleri tarafından merkeze bağlı Yıkılgan Köyü İlkokulunda bulunan öğrencilere seminer verildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesine denk gelen seminerin ardından sürprizle karşılaşan öğrenciler, öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu. Bere takıp yelek giyerek denetim yapan öğrenciler araçların ve sürücülerin belgelerini inceledi.

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