İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tramvay için imzalar atıldı

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın önemli projeleri arasında yer alan nostaljik tramvay projesi için OKA ile belediye arasından sözleşme imzalandı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın önemli projeleri arasında yer alan nostaljik tramvay projesi için OKA ile belediye arasından sözleşme imzalandı.


Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ile birlikte, nostaljik tramvayın etüt ve fizibilite çalışmaları için sözleşme imzaladı. Belediye ile OKA arasında imzalanan sözleşme ile Amasya'ya kazandırılacak ve Başkan Sarı'nın hayali olan nostaljik tramvayın çalışmalarına başlanılmış oldu.


Başkan Sarı, “Etüt ve fizibilite çalışmalarının yapılacağı ve finansman desteği OKA tarafından karşılanacak olan nostaljik tramvayımızın ilimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.