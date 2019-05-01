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Tuluyhan Uğurlu'dan Amasyalı çocuklara konser

Ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu, Amasya Tamimi’nin yayınlanışının 100.

Ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu, Amasya Tamimi'nin yayınlanışının 100. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Amasya'da buluştuğu çocuklara konser verdi.


Amasya Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlarda kalan çocuklarla yaptığı kariyer söyleşisinin ardından Şehzadeler Gezi Yolu'nda 'Şehr-i Amasya 100. yılında 100 çocuk Tuluyhan Uğurlu ile birlikte' temalı konser veren Tuluyhan Uğurlu, eserlerini yabancı uyruklu çocuklar ile çocuk hakları il komitesi üyelerinin de aralarında olduğu izleyicileri için seslendirdi.


Uğurlu piyanosunu Amasya Güzel Sanatlar Lisesi'nden iki öğrenciye vererek çalmalarına eşlik etti. Konserde ‘Amasya gençliği 100. yılında Atatürk'ün izinde' yazılı koreografi oluşturuldu.

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