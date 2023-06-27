Tünelde motosiklet otomobile çarptı, baba oğul yaralandı

Amasya'da Ferhat Tüneli'nde motosiklet otomobile arkadan çarptı. Motosikletten düşen baba ve oğlunun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. yönetimindeki 05 ABD 107 plakalı motosiklet, Ferhat Tüneli'nde Özhan B. yönetimindeki 05 AAP 736 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mustafa B. ve oğlu Yusuf B. yola savruldu. Yaralanan baba ve oğlunun yardımına çaptıkları otomobilin sürücüsü ve çevredekiler yetişti. Baba ve oğlu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı tünelin güvenlik kamerasına yansıdı.