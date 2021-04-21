Tüp tankı patlayan araç alev aldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Amasya'nın Suluova ilçesinde petrolden çıkış yapan aracın gaz yakıt tankı henüz belirlenemeyen bir nedenden patladı. Sürücü ve yolcular kendilerini arabadan dışarı atarak kurtardı. O anlar ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay, Amasya-Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semra Buğa yönetimindeki 05 APK 035 plakalı otomobil içerisindeki üç yolcu ile birlikte akaryakıt istasyonundan gaz aldıktan yaklaşık 5 dakika sonra otoyol üzerinde alev aldı. Araç şoförü Semra Buğa ve diğer yolcular Murtaza Özcan Çelebi (38), Aslan Çelebi(69) ve Tekgül Çelebi(20) kendilerini araçtan atarak kurtardı.

Akaryakıt istasyonuna yaklaşık 20 metre mesafede yaşanan olaya çevredeki yoldan geçen vatandaşlar müdahale etti. Sürücüsüz araç ilerideki dere yatağına uçarak durabildi. Araçtaki 2 yolcunun durumunun ağır olduğu, Samsun'a sevk edildiği öğrenildi.

Bölgeye Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilirken, jandarma olay yeri ekiplerince araçta yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangının kesin nedeninin araştırıldığı öğrenildi.