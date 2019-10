Amasya'da Türk halk müziği eşliğinde Amatör Spor Haftası'nı kutladılar.

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 7-13 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Amatör Spor Haftası kutlamaları başladı. Kutlamalar yürüyüşle start aldı. İstasyon Köprü'den başlayan yürüyüş, 12 Haziran Şehir Stadyumunda son buldu. Stadyum içinde gençlik merkezi mini bir konser verdi. Kutlamalar, Gençlik Merkezi üyelerinin söylediği Türk halk müziği eşliğinde yürüyüş ve koşularla devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Kadir Kılıç bir konuşma yaparak şunları kaydetti: “Bu hafta 7-13 Ekim 2019 itibarıyla bu sene Amatör Spor Haftasınl'nı kutluyoruz. Hepinizin bu haftasını bende tebrik ediyorum. Amacımız şu, ülkemize sporu sevdirmek, sporun her dalına önem vererek ülkemizde genç kuşağı, insanlar mücadelesini savaş meydanında verirken, sizlerde podyumlarda veriyorsunuz, liglerde veriyorsunuz. Bizim çok değer verdiğimiz bayrağımızı orada göndere çıkarıyorsunuz. Sizler de çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Genç yavrularımızı gördüm, onların çoğu sporla uğraşıyorlar. Gerçekten gurur verici bir haldeler. Bizim için çok önemli olan bir hadise vardır. Vatan, millet, bayrak. Şu anda sizler bu dört ayaktan bir tanesini taşıyorsunuz. 7'den 70'e sağlıklı kalmak için spor yapmak gerekir. Sporun yaşı yoktur. Bizler de bu hafta münasebetiyle herkese sporun çok önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz. Sağlıklı kalmak için spor yapmak gerekir. Ülkemiz maddi yönden çok önemli bir seviyeye geldi, 24 saat açık tesislerimiz var, şu tesis şu anda 24 saat açık konumda. İsteyen her vatandaşımız gelir, içeri girer yürüyüş yapar, spor yapar. Yüzme havuzlarımız var, salonlarımız var. Vatandaşımızın istediği her branşta antrenörlerimiz var. şu anda bizim 41 tane antrenörümüz var. Biz de elimizden geldiğince spor severlere, vatandaşlarımıza hizmet etmek için burada varız."

Minik sporculardan Eslem Elçin Öztürk, “Bu hafta Spor Haftası olduğu için herkesin spor yapması gerekiyor. Sağlıklı iyi bir şey kendimiz için, spor yapmak çok güzel bir duygu. Hem eğleniyorsun hem de güzel bir şey” diye konuştu. Sporcular kutlamaların sonunda özçekim yapmayı da ihmal etmediler. Kutlamalar, gençlik merkezi üyelerinin mini konseriyle son buldu.

Kutlamalara öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.