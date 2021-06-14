Türk Yıldızları'nın Amasya gösterisi yarına ertelendi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi ‘Türk Yıldızları'nın bugün Amasya'da gerçekleştirmesi beklenen gösteri uçuşu uygun olmayan hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.

Kentte düzenlenen 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında bugün saat 14'te planlanan uçuşa ilişkin yapılan açıklamada, “Bugün yapacağımız Amasya Gösteri/Selamlama Uçuşumuz, uygun olmayan hava koşulları nedeniyle aynı kurallar çerçevesinde 15 Haziran 2021, saat: 13.30'da yapılacaktır” denildi.

Açıklamada, “Uçuşumuzu gökyüzünü görebileceğiniz herhangi bir yerden izleyebilirsiniz. Pandemi nedeniyle herhangi bir yerde toplanma olmamasını rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.