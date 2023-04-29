Türkan Şoray, Amasya'da hayranlarına şarkı okudu

Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen 6. Merzifon Kitap Fuarı'nın açılışında buluştuğu hayranlarına şarkı okudu. Söyleşide bir araya geldiği hayranlarının isteğini kırmayan usta sanatçı ‘Kıskanırım seni ben' adlı şarkıyı seslendirdi.

Kitap okumanın önemine işaret ettiği söyleşide anne adaylarına seslenen Türkan Şoray, “Anne adayları ve kadınlar çocuklarına çok küçük yaşta kitap sevmeyi, kitap okumayı öğretsin” dedi. Yıllar önce bazı filmlerde uğradığı haksızlık karşısında sesini çıkaramayan kadın rolü oynadığını hatırlatan sevilen sanatçı, “Sonra gelen senaryolarda hakkına sahip çıkan olduk. Ama şimdi canavarım. Hakkımı arıyorum. Hepimiz haklarımızın farkındayız. Hiçbirimiz kendimizi ezdirmiyoruz” diye konuştu.

“Seçimden sonra ilk yapacağım şey deprem bölgesine gitmek olacak”

6 Şubat'taki deprem faciasının ardından Merzifon'a gelen bir hayranına ve afetzedelere 'geçmiş olsun' dileğini iletip büyük üzüntü duyduğuna değinen Şoray, “Onlar orada çok zor durumdalar. İnşallah seçimden sonra ilk yapacağım şey deprem bölgesine gitmek, onlarla sarılmak olacak” şeklinde konuştu.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da fuarın açılışına renk katan Şoray'a günün anısına hediyeler verdi. 7 Mayıs'a kadar Merzifon Belediyesi Fuar Alanı'nda sürecek fuarda 100'den fazla yayınevi ve 200 şair, yazar ile ünlü isim yer alacak. İmza günleri ve konferanslar düzenlenecek.