Bedensel engelli milli tekvandocu Ayşe Dudu Karatay, aktif spor hayatını sürdürmenin yanı sıra Türkiye'nin bedensel engelli tek tekvando hakemi olarak dikkat çekiyor. Çocukken geçirdiği kazada sol kolunu kaybeden Karatay, şampiyonalarda müsabaka yöneten en başarılı hakemler arasında gösteriliyor.

4 yaşındayken geçirdiği trafik kazası nedeniyle sol kolunu kaybeden Ayşe Dudu Karatay, bir süre atletizm yapmasının ardından 2012 yılında tekvandoya başladı. Kısa sürede gelişim kaydederek kariyerine 2 dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğu, 1 dünya ikinciliği, 2 Avrupa ikinciliği ile 7 Türkiye şampiyonluğu sığdırdı.

Amasya'da düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda da çekişmeye sahne olan müsabakaları yöneten Karatay, spor çevreleri tarafından en başarılı hakemler arasında gösteriliyor.

“Sol kolumun eksikliğini sahada unutuyorum”

Tekvandonun zorlu bir mücadele sporu olmasına rağmen sol kolunun eksikliğini hiç hissetmediğini anlatan Karatay, “Bazen küçük çocuklar kolumun eksiklik durumunu kavrayamadığı için sorular yöneltiyorlar. Küçük yeğenim ‘Halacığım koluna ne oldu?' diye sorunca ‘kayboldu' yanıtını vermiştim” şeklinde konuştu.

“Herkesi tekvandoya ve spor yapmaya davet ediyorum”

Müsabaka yönetmenin heyecan verici olduğuna değinip başta engelli bireyler olmak üzere herkesi tekvandoya ve spor yapmaya davet eden Karatay, aktif spor yaşamını paralimpik oyunlara katılarak noktalamayı planladığını söyledi.

“Normal hakemlerden çok daha başarılı şekilde maç yönetiyor”

500'e yakın aktif sayıdaki tekvando hakemi arasında bulunan Karatay'ın performansıyla ilk görenlerin duyduğu endişeleri kısa sürede ortadan kaldırdığını hatırlatan Türkiye Tekvando Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Aydın Akpınar da, “Başka engelli hakemimiz yok. Sadece uzuv eksikliği olan tek Ayşe hocamız var. Normal hakemlerden çok daha başarılı şekilde maç yönetiyor. Eğer uluslararası hakemlik alanında da kendisini ispat edebilirse gurur duyacağız” ifadelerini kullandı.