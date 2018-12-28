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Uğur Pektaş'tan diyaliz hastalarına moral desteği

Oyuncu Uğur Pektaş, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde tedavi gören diyaliz hastaları için düzenlenen moral etkinliğine katıldı.


‘Arka Sokaklar' adlı dizide canlandırdığı ‘Komiser Murat' karakteriyle sevilen oyuncunun Amasya'ya geldiğini öğrenen Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi yöneticileri temasa geçip diyaliz ünitesinde tedavisi gören hastalar için düzenlenen yıl sonu moral etkinliğine davet etti. Uğur Pektaş, birlikte pasta kestiği hastalar, yakınları ve hastane personeliyle birlikte bir süre müzik eşliğinde oyun da oynadı.


Başhekim Uzm. Dr. Selçuk Sezikli, davetlerini kırmayan Pektaş'a teşekkür etti.

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