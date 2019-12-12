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‘Ülkemizde Sosyal Politikaların Gelişimi ve Geleceği' konferansı

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof.

Dr. Vedat Işıkhan, Amasya'da ‘Ülkemizde Sosyal Politikaların Gelişimi ve Geleceği' konulu konferans verdi.


Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansa Vali Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çoban, ilçe kaymakamları, daire amirleri, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Prof. Dr. Vedat Işıkhan, ülkemizde ve dünyadaki sosyal politikaların gelişimine değindiği konuşmasında sosyal politikalarda 2023 Vizyonu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vali Varol, konferansın sonunda Prof. Dr. Işıkhan'a plaket verdi.

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