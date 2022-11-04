Uluslararası turizm ve aşçılık kongresi yapıldı

Amasya Üniversitesi'nin organizasyonunda 1. Uluslararası Turizm ve Aşçılık Kongresi düzenlendi. Online olarak gerçekleşen kongreye 25 ülkeden 187 akademisyen katıldı, toplam 87 bildiri sunuldu.

Dr. Melahat Avşar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen açılışta Amasya Üniversitesi Rektörü ve kongrenin Onursal Başkanı Prof. Dr. Süleyman Elmacı, kongre başkanı Doç. Dr. Mustafa Daşkın, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Tanova konuşma yaptı.

Türkiye'nin antik çağdan bu yana çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaparken bunun yerel mutfağın gelişmesine yol açtığını belirten Rektör Elmacı, Türkiye şu anda dünyanın en iyi 10 turizm destinasyonu arasında yer almaktadır. Türkiye'nin birçok lokasyonu hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere farklı mutfaklar sunmaktadır” dedi.

Özellikle Amasya'nın yükselen turizm destinasyonu olarak farklı turizm kaynaklarıyla Osmanlı mutfağının yöresel özelliklerini sergilediğine dikkat çeken Elmacı, “Gastro turizm çerçevesinde çok önemli çalışmalara imza atan bu önemli konferansın ülkemize ve diğer ülkelere hayırlı olmasını temenni ediyorum. Etkinliğin planlanmasında yardımcı olan paydaş ülkelerin katkılarına minnettarlığımı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Günümüzde kasabaların tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra mutfak turizmiyle de dikkat çekmeye başladıklarına işaret eden Doç. Dr. Mustafa Daşkın da, “Bir şehri ziyaret ederken ne yediğiniz, orada gördüğünüz kadar önemlidir. Ulusal mutfaklarında yer alan yemekleri tariflere dönüştüremeyen ülkeler, mutfak kültürlerini gelecek nesillere aktarmakta zorlanmaktadır. Bir ülke mutfağının mutfak alanındaki zenginliği, tariflerle birlikte kaydedilen tarif arşivlerinden anlaşılmaktadır. Yemek tarifleri de ülkelerin mutfaklarındaki zenginlik seviyesini ölçmek için bir araç olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu konferansta hazırlanan bildiriler, turizm ve mutfak alanına özgün bilgilerin aktarılmasında önemli bir rol oynayacaktır” şeklinde konuştu.