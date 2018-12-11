Üniversite-Sektör İşbirliği Merkezi açıldı

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu içerisinde yer alan merkezin açılışının ardından 3 yıl süreli iş birliği protokolü de imzalandı.

Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Metin Orbay, üniversitelerin bulundukları şehirlerde gelişimin, değişimin ve dönüşümün temel katalizörü olduğunu belirterek bu noktada sivil toplum örgütlerinin her zaman desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Sektörlerin nitelikli insan gücüne ihtiyacının olduğuna değinen Prof. Dr. Orbay, “Biz yüksekokullarımızda bu eğitimleri veriyoruz ve köklü tecrübelere sahip yüksekokullarımızda nitelikli insan gücünü yetiştiriyoruz. Sahanın, reel sektörün ihtiyacı olan iş gücünü Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Kefalet Odası gibi kurumlarla yaptığımız toplantılarda daha çok ete kemiğe büründürüyoruz. İş birliğinin hem bizi hem de odalarımızı geliştirdiğine zaman içinde fazlasıyla tanık olduk. Bu işbirliğini daha ileri noktalara taşımak için Üniversite-Sektör İşbirliği Merkezi oluşturduk” diye konuştu.

Merkezin öğrenci ile sektör temsilcilerinin buluşma noktası olarak hizmet edeceğine değinen Orbay, kariyer günlerinin planlanabileceği ve akademisyenlerce verile hizmet içi eğitimlerin ivme kazanacağı çalışmaların yapılabileceğini anlattı.

Üniversite-sektör iş birliğini önemsediklerini, bu bağlamda birlikte birçok ortak projeye imza attıklarına değinen Amasya Ticaret Odası ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç da iş dünyasının en büyük sıkıntılarından birinin kalifiye eleman ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cengiz Yıldırım da, “3 yıl sürecek protokolle hali hazırda işletmede çalışan işgörenlerin sektörün ihtiyaç duyduğu alan yeterliliklerine sahip sorumlu, nitelikli eleman gücü haline getirilebilmesi için eğitimler verilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin iş yerlerinde staj yapmaları sağlanılarak hem öğrencilerin uygulama eğitimlerinin gerçekleştirilmesi hem de istihdam edilebilmelerinin sağlanması da protokolümüzün hedefidir” şeklinde konuştu.

Orbay, Kırlangıç ve beraberindekiler protokolün imzalanmasının ardından yapımı tamamlanan İlahiyat Fakültesi Külliyesini ziyaret ederek Dekan Prof. Dr. Şuayip Özdemir'den binanın son durumu hakkında bilgi aldılar.