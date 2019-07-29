Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış

Amasya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapan Sosyal Çalışma Programı katılımcıları üniversiteli öğrenciler Kızılay'ın broşürlerini vatandaşa dağıtarak, örnek bir davranış sergilediler.

Amasya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapmaya başlayan Sosyal Çalışma Görevlisi üniversite öğrencileri, Kızılay'ın yürütmüş olduğu 'Kurban Bağışı Kampanyası'na ait broşürleri “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal olsun Türkiye" diyerek gönüllü olarak tüm Amasya halkına dağıttı.

İŞKUR, Sosyal Çalışma Programı ile Yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmek isteyen üniversiteli gençlere fırsat sundu. Program, Amasya'da da uygulanmaya başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Arslan üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak maksadıyla düzenlenen Sosyal Çalışma Programları kapsamında Müdürlüğümüzde 19 üniversite öğrencisinin göreve başladığını söyleyerek, Sosyal Çalışma Programlarının, gençleri geleceğe hazırlamayı hedefleyen yeni aktif iş gücü piyasası araçlarından birisi olacağını belirtti.

Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Osman Yılmaz ise yaptığı açıklamada, "Bu program sayesinde gençlerimiz yaz tatillerini, sosyal sorumluluk bilinçlerini artırıp verimli bir şekilde değerlendirecekler. Ayrıca cep harçlıklarını çıkaracaklar ve emekliliklerine sayılacak sigortalılıkları yapılacak" dedi.

Sosyal Çalışma Programının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, 3 ay süreyle düzenleneceğini aktaran Yılmaz, program süresinin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldığını belirtti. Temmuz ayı itibarıyla başlayacak Sosyal Çalışma Programları ile asıl maksadımız üniversite öğrencisi gençlerimizin iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmaktır. Bu programla öğrencilerimiz toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edinmiş olacaklar ve ayrıca öğrenciler Programlardan bu yaz döneminde en fazla 39 gün, öğrencilik hayatı boyunca ise toplamda 90 gün faydalanılabileceğini ifade etti.