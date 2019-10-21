Üniversitelilerden ‘Temiz Vatanım' sloganlı çevre etkinliği

Amasya Üniversitesi'nde öğrenim gören Teknoloji Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri, paraşüt tepesi, piknik alanı ve yürüyüş yolu çevresine atılan plastik, kağıt ve cam atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Sloganlarının ‘Temiz Vatanım' olduğunu belirten öğrenciler, bölgede gözle görülen kirliliğin canlı hayatını olumsuz etkilemesinin yanında etraftaki cam parçalarının yangına sebep olabileceğine dikkat çekerek halkı çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaya davet ettiler.

Ülkedeki çevre temizliği ve geri dönüşüm farkındalığın katlanarak artması için diğer üniversite öğrencilerine de bu harekete katılma çağrısında bulunan öğrenciler gereksiz plastik kullanımının azaltılması için ise yetkililerden bu konuda yaptırım talebinde bulunmalarının ardından temizlik sonrası bölgede yürüyüş yaptılar.