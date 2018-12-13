Üniversitelilere tuz uyarısı

Öğrenci ve personel yemekhanelerine asılan bilgilendirici afişlerde günlük tüketilmesi gereken tuz miktarının 5 gram iken Türkiye'de bunun 3 katı oranında tüketildiği belirtiliyor. Aşırı tuz tüketiminin birçok hastalığa neden olduğunu anlatan üniversitede görevli diyetisyen Cansu Memiç, “Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılından itibaren Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı yürütülmektedir. Biz de bu kapsamda zaman zaman tuzun zararları ile ilgili çeşitli bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Memiç, “Ülkemizde tuz tüketimi normalden 3 katı daha fazla. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Tuz kan basıncını artırarak kalp hastalıklarına da sebep olabiliyor zira ülkemizdeki ölümlerin en çok kardiyovasküler hastalıklarından kaynaklandığını biliyoruz. Ayrıca fazla tuz tüketimi obezitenin de sebeplerinden biridir. Tüm bu olumsuzlukların önüne geçmek için zaten gıdalardan hazır olarak karşıladığımız tuz miktarını en aza indirmek sağlığımız için yerinde bir karar olacaktır” diye konuştu.

Aşırı tuz kullandığını anlatan öğrencilerden Bengisu Ata bundan sonra tuz tüketimini azaltacağını söyledi. Anatomi dersinde de tuzun zararlarını işlediklerini ancak alışkanlıklar sonucu yemeğin tadına bile bakmadan tuz attığına değinen Zahide Uslu ise bilgilendirici çalışmaların artmasını istedi.