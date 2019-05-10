Unlu mamul satış yerlerinde denetimler artırıldı

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Şeker, "Ramazan ayının gelmesiyle birlikte özellikle tüketiminin artış gösterdiği pide, ekmek, simit ve tatlı üretim ve satış yerleri, lokanta gibi toplu tüketim yerleri ile Ramazan paketi hazırlayan satış yerlerinde denetimler artırılmıştır. Denetimlerde, iş yerlerinin asgari teknik ve hijyen şartları, iş yeri çalışanlarının hijyen eğitim sertifikaları ve ramazan ayında tüketimi artan gıdalar ile ramazan paketine konulan ürünlerin kontrolleri yapılmaktadır" dedi.

"Söz konusu denetimler Ramazan ayı boyunca devam edecek" diyen Şeker, "Bayram öncesinde özellikle kuru yemiş, şeker ve şekerli mamuller ile tatlı üreten ve satan işletmeler üzerinde yoğunlaşacaktır. Yapılan denetimlerde amaç halkın sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak olup, tüketicilerimiz gıda ile ilgili her türlü ihbar ve şikayetleri Alo gıda 174 hattına yapabileceklerdir” diye konuştu.