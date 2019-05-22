Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını oynadılar

‘Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği'nde İl Özel İdaresi Anaokulu ve Dr. Hikmet Develi Anaokulunun minik öğrencileriyle bir araya gelen öğrenciler ‘postacı, menemen, kurt baba, tımbıllı, el üstünde kimin eli var, çatlak patlak' gibi unutulmaya yüz tutmuş birçok oyunu çocuklarla bir araya gelerek oynadılar.

Ders Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Nazan Kahraman, etkinliğin amacının geleneksel çocuk oyunlarının eğitimsel değerini göz önünde bulundurarak, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını çocuklara tekrar hatırlatmak ve eğlenceli vakit geçirmek olarak özetledi. Dr. Kahraman; gençlerin aynı zamanda çocukları sanal oyun bağımlılığından kurtarmak için de bu etkinliği seçtiklerini dile getirdi.

Gençler aynı ders kapsamında bir başka etkinlikte ise engelli vatandaşların günlük hayatta yaşamış oldukları problemlere dikkat çekip farkındalık oluşturmayı amaçladılar. Etkinlikleri kapsamında kulaklık, göz bandı, kelime kartları, çeşitli nesneler, boya kalemi ve A4 kâğıdı gibi materyaller kullanan gençler böylece görme engelliler için göz bandı ve çeşitli nesneler kullanılarak bil bakalım, bedensel engelliler için boya kalemleri ve A4 kâğıdı kullanılarak ağızla resim çizme, işitme engelliler için kulaklık ve kelime kartlarıyla dudak okuma etkinlikleri gerçekleştirdiler.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kandemir de etkinliklerin bir kısmına katılarak gençlere destek verdi.