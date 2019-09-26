Uygulamalı eğitim için protokol imzalandı

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna(SŞSHMYO) tam donanımlı bir uygulama ambulansı devredildi. Amasya Üniversitesi İpekköy Yerleşkesinde düzenlenen devir teslim ve protokol imza törenine Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, SŞSHMYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kara ile akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerde katıldı.

Uygulamalı eğitimin önemine değinen Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Öğrenmenin en kolay ve pratik yolunun uygulamalı eğitim olduğunu düşünüyoruz. Uygulamalı eğitim alan öğrenciler kendilerini daha kısa sürede kalıcı olarak geliştirirler ve sektörde kendilerini nelerin beklediğini bilirler. Üniversitemize hibe edilen bu ambulans, öğrencilerimizin uygulamalı eğitim alarak kendilerini daha fazla geliştirmelerine hizmet edecektir. Ayrıca bu ambulansın paramedik öğrencileri tarafından bir eğitim laboratuvarı olarak kullanılacağına da inanıyorum. Amasya İl Sağlık Müdürümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, "Öğrencilerimize sağlık sektörüne girdiklerinde kendilerini pratikte nelerin beklediğini görecekleri bir ortam oluşturmak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından tam donanımlı ambulans tahsis etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerin pratik uygulamalarında kendilerine çok faydalı olacağını düşündüğümüz ambulansla üniversitede uygulamalı eğitimler yapabileceklerine inanıyorum" diye konuştu.

Ambulansın, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 45.'nci maddesi ile Muhasebat Genel Tebliği (Sıra No 27) İhtiyaç fazla taşınırın devri hükümleri uyarınca; İl Sağlık Müdürlüğünde kullanılmakta olan tam donanımlı ambulans imzalanan protokolle Amasya Üniversitesine tahsis edildi de bildirildi.

Program kapsamında Amasya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz adına bir fidan da toprakla buluşturuldu.