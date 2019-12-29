Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı

Amasya'da bir kişi uyuşturucu hapla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüste seyahat eden O.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi aldı. Ekipler, şüpheli O.Ç'nin eşyaları ve üzerinde yapılan aramada 4.49 gram skunk, 4.19 gram metamfetamin ve 150 adet renk ve extacy olduğu değerlendirilen hap ele geçirdi. O.Ç., “uyuşturucu madde ticareti” suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.