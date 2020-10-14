Uyuşturucu madde ticaretinden 1 kişi tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan hakim karşısına çıkarılan 1 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 Ekim Salı günü durumundan şüphelenilen 1araç durduruldu. Ekipler tarafından araçta ve araçta bulunan M.K.(35) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada; şeffaf poşet içerisinde 24,13 gram metanfetamin ele geçirildi. “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.