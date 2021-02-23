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Uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine sabahın erken saatlerinde bir ikametgaha ani baskın düzenledi.


Uyuşturucu madde sattığı iddia edilen 3 şahsın yakalaması için yapılan operasyonda, 11,28 gram bonzai, 23 adet uyuşturucu hap, 3,14 gram metamfetamin ve 3,01 gram gelen toz esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 3 şahıstan 1'i emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken diğer 2 şahıs gözaltında tutuluyor.

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