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Uyuşturucu ticareti zanlılarına adli kontrol

Amasya’nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince, fiziki ve teknik takip sonucu 252 gram kannabinoid (bonzai) ile yakalanan şahısların emniyetteki sorgusu tamamlandı. Şüpheli A.C. (26) ve K.P. sağlık kontrolünden geçirilerek adli mercilere çıkarıldı.


‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakim karşısına çıkan şahıslar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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