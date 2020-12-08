Uyuşturucu ticaretinden 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ‘uyuşturucu madde ticareti' suçundan hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı diğeri, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde gerçekleştirilen denetim sırasında durumundan şüphelenilen bir otomobil durdurulmuş, narkotik köpeği 'Gece' ile arama yapılmıştı.

Narkotik köpeği Gece'nin aracın kaputunda verdiği tepki üzerine alüminyum folyo içerisine sarılı iki ayrı yere gizledikleri 311,45 gram uyuşturucu madde ile yakalanan K.B. ve B.B. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen K.B. ve B.B., ‘uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. K.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.