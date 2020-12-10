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Uyuşturucuya geçit verilmiyor

Amasya’nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘uyuşturucu madde ticareti’ yapan zehir tacirlerine darbe üstüne darbe indiriyor.

Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘uyuşturucu madde ticareti' yapan zehir tacirlerine darbe üstüne darbe indiriyor.


Edinilen bilgiye göre, Merzifon'a uyuşturucu madde getireceği bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buğdaylı Mahallesi Meray Kavşağı'nda şüpheli aracı durdurdu. Araçta bulunan M.D., isimli şahsın üzerinde ve araçta arama yapıldı. Ekipler yaptıkları aramada, 82,70 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirdi. M.D. isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.D., mevcutlu olarak ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli mercilere intikal ettirildi.

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