İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucuyla yakalanan 'sokak satıcısı' tutuklandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon sonucunda uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan bir zanlı tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon sonucunda uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan bir zanlı tutuklandı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ilçede piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik çalışma başlatmıştı. Sokak satıcılarına yönelik Zübeyde Hanım Caddesi'nde düzenlenen operasyonda, Y. K. isimli şüpheli şahsın üzerinden 24 adet extacy hap ele geçirilerek şahıs gözaltına alınmıştı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.K., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.