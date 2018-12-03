Uyuşturucuyu yere atarken yakalattı

Amasya'da uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarmanın gözaltına aldığı 2 şüpheliden biri devriye aracına bindiği esnada yere atmaya çalıştığı uyuşturucuyu yakalattı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen H.B.nin' Yolüstü köyünde olduğunun öğrenilmesi üzerine harekete geçen Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile birlikte düzenlediği operasyonda H.B ile yanındaki O.K devriye aracına davet edildi. O.K.'nin araca binerken montunun cebinden çıkarıp yere atmak üzereyken elinden alınan şeffaf poşetin içinden 5 gram uyuşturucu madde çıktı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilmeleri sonrası üzerilerinde yapılan detaylı aramalarda bir miktar uyuşturucu da bulunan şüphelilerin sorguları sürüyor.