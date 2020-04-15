Vali, korona virüs önlemlerini yerinde inceledi

Osman Varol, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığına olumsuz etkilerini minimum seviyeye düşürmek amacıyla pazar alanlarında uygulanan tedbirleri yerinde görmek üzere İstasyon Semt Pazarı'nda incelemede bulundu.

Pazar yeri ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması için açık olan ve insanların birbirine yakın mesafede bulunabileceği yerlerde de maske takma zorunluluğu, tezgahların aralarında mesafe bulunması, giriş çıkışların kontrollü olarak gerçekleştirilmesi, ürünlere müşteriler tarafından dokunulmaması ve en az 3 adım sosyal mesafe gibi önemli tedbir ve kurallar uygulanıyor.

Tedbirlerin uygulanmasına yönelik incelemede bulunan Vali Varol, söz konusu kuralların asla esnetilmeyeceğini veya göz ardı edilmeyeceğini belirterek uyulmaması halinde idari ve adli müeyyidelerin uygulanacağını vurguladı.

İncelemede, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut da yer aldı.