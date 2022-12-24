Vali Masatlı açıkladı, Amasya'ya teknopark kuruluyor

Teknoparkların bünyesindeki firmaların yenilikçilik ve rekabetçilik kültürünü destekleyip öne çıkararak toplumun zenginliğini artırmak olan uzmanlaşmış profesyonellerce yönetilen girişimler olduğuna değinen Vali Masatlı, “İlimizde de üniversitemiz ile sanayicileri bir araya getirmek, akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak, teknoloji transferi için uygun ortam sağlamak ve teknoloji yoğun üretimi destekleyerek ülkemizin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulmasına katkı sağlamak için teknopark kurulmasına karar verilmiştir” diye konuştu.

Mustafa Masatlı, ilerleyen günlerde teknopark kurulacak yerin belirlenebilmesi için paydaşlar arasında toplantılar gerçekleştirilerek ardından kurucu heyette yer alabilecek kurum/kuruluşlarla bir araya gelinerek ortaklık yapısı belirleneceğini vurguladı.

Sanayi ve teknoloji işbirliği kurulu toplantısında Taşova'da uzun yıllardır bölge insanının hayalini kurduğu ilin 5. OSB'si olan Taşova OSB'ye değinen Masatlı, “Hâlihazırda altyapı, imar ve parselasyon çalışmaları devam eden Taşova OSB'mize, 40 adet yatırımcı yaklaşık yatırım bedeli 570 milyon TL olan üretim tesisleri kurabilmek için ön talepte bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

İl genelindeki OSB'lerde süren genişleme ve yatırım faaliyetlerinin de değerlendirildiği toplantıda, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özel, Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu ile diğer yetkililer de yer aldı.