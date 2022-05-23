Vali Masatlı: “Amasya'mızın sanayi kapasitesi yüzde 103 büyüyecek”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Yeni kurulan Taşova OSB ile mevcut 4 OSB'mizdeki genişleme alanlarının faaliyete geçmesiyle Amasya'mızın sanayi kapasitesi yüzde 103 oranında büyüyecek, yatırımcılarımıza yeni yatırım ortamı oluşturulacaktır” dedi.

Organize sanayi bölgelerinin ihtiyaç ve sorunlarının değerlendirildiği üst kurul toplantısına başkanlık eden Vali Masatlı, OSB'lerin verimli bir şekilde çalışmasının kent ekonomisi ile istihdamına önemli ölçüde katkı sağlayacağını söyledi.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nin doluluk oranının yüzde 98'e ulaştığını hatırlatan Mustafa Masatlı, “144 hektarlık ilave alan için başlatılan genişleme çalışmaları bakanlığımızın da sonuçlanmış ve Cumhurbaşkanlığımızın onayıyla 2022 yılı yatırım programına dahil edilmiştir. Söz konusu genişleme alanının kamulaştırma, altyapı, parselasyon ve imar projeleri ihale çalışmalarına başlanmıştır” diye konuştu. Merzifon OSB'ye 31 milyon TL bütçe ile 4 bin metreküp kapasiteli kimyasal ve biyolojik atıksu arıtma tesisinin yapımının da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2021-2022 yatırım programına alındığına değinen Vali Masatlı, projelerle fiber optik alt yapı ve güvenlik kamera sistemleri, enerji nakil hatlarının yer altına alınması, SCADA sistemi ile yeni trafo merkezinin de değer katacak çalışmalar olduğunu ayrıca OSB'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımının da devam ettiğini vurguladı.

Taşova Organize Sanayi Bölgesi'nin kamulaştırma, imar planı ve altyapı proje çalışmalarının sürdüğünü, Amasya Karma OSB'de 49,2 hektarlık, Suluova Karma OSB'de ise 94 hektarlık genişleme alanları için bakanlık oluru ile yer seçimlerinin tamamlandığını anlatan Masatlı, “Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgemizin kurumsal kimliği ve teknik altyapısı güçlendirilmiş, OSB'mizin 62,5 hektarlık bir alanda genişlemesi yapılmıştır. Genişleme alanının altyapı yapım işi Cumhurbaşkanlığımızın onayıyla 40 milyon TL bütçeyle 2022 yılı yatırım programına dahil edilmiştir. Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'miz şu anda kendi alanında Türkiye'nin en büyüğüdür. Genişleme alanının da faaliyete geçmesiyle OSB'miz Avrupa'nın en büyüklerinden biri olacaktır” şeklinde konuştu.