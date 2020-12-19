Vali Masatlı araçları denetledi, izin belgelerini kontrol etti

Kısıtlamadan muaf olan iş yeri ve esnafları ziyaret eden Vali Masatlı, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı devlet-millet el ele verip tedbirlere tam olarak riayet edilmesiyle mücadelenin kazanılacağını belirtti.

Denetimlerde İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Coşkun ile İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de yer aldı.