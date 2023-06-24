Vali Masatlı, bayram trafiği denetimlerine katıldı

İçişleri Bakanlığı'nın Kurban Bayramı sürecinde yollarda güvenliği sağlamak için başlattığı denetim ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde ekiplerin Merzifon yolundaki çalışmalarını takip eden Vali Masatlı, sohbet ettiği sürücü ile yolculardan can güvenlikleri için emniyet kemerini mutlaka takmaları ve trafik kurallarına uymaları gerektiğini vurguladı.

Masatlı, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.