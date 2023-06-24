İhlas Haber Ajansı

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Vali Masatlı, bayram trafiği denetimlerine katıldı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, polislerin gerçekleştirdiği Kurban Bayramı trafik denetimlerine katılarak vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını istedi.


İçişleri Bakanlığı'nın Kurban Bayramı sürecinde yollarda güvenliği sağlamak için başlattığı denetim ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde ekiplerin Merzifon yolundaki çalışmalarını takip eden Vali Masatlı, sohbet ettiği sürücü ile yolculardan can güvenlikleri için emniyet kemerini mutlaka takmaları ve trafik kurallarına uymaları gerektiğini vurguladı.


Masatlı, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

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