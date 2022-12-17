Vali Masatlı: “Bu yıl ürün rekoltelerimiz rekor kırdı”

Verimli arazilere sahip kentte bu yıl buğdayda 460 bin ton, ayçiçeğinde 89 bin ton, şekerpancarında 224 bin ton rekoltenin gerçekleştiğine değinen Vali Masatlı, ayrıca domateste 122 bin ton, elmada 35 bin ton ve kirazda ise 51 bin ton gibi rekor sayılabilecek rekoltelere ulaşıldığını açıkladı. Bu durumun çiftçiler tarafından da sevinçle karşılandığına işaret eden Mustafa Masatlı, devletin destekleri ve çiftçilerin gayretleriyle Amasya'nın tarım ile hayvancılıkta bölgenin merkezi olma noktasında emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

Sürdürdükleri destekleme faaliyetleri çerçevesinde Amasya İl Özel İdaresinin yüzde 70 hibe desteğiyle 49 üreticiye 12 bin 500 adet kuşburnu fidanı desteği sağladıkları programda çiftçilere fidanlarını veren Masatlı, 100 dekar alanda dikimi yapılacak bu fidanların toplam tutarının 490 bin TL olduğunu dile getirdi.

Dağıtılan kuşburnu fidanlarının tarıma elverişli olmayan arazilerin değerlendirilmesi açısından yeni bir gelir kaynağı olduğunu aktaran Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin de, çok faydalı bir ürün olan kuşburnuya olan talebin sürekli arttığını kaydetti.

Dağıtım programına, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Celil İnce ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ile diğer yetkililer de katıldı.