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Vali Masatlı, engelliler için mavi kapak toplayan Damlar kardeşleri kutladı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Gümüşhacıköy ilçesinde başlattıkları mavi kapak toplama kampanyasıyla engelli bireylerin tekerlekli sandalye ihtiyacına yönelik anlamlı bir çalışma yapan 3 kardeşi kutladı.


13 yaşındaki Nazlı, 10 yaşındaki Mehmet ve 8 yaşındaki Ömür Damlar kardeşlerle bir araya gelen Vali Masatlı, binlerce mavi kapak toplayarak gösterdikleri hassasiyetleri için kendilerini tebrik etti.


Nazlı ve kardeşleri, her gün çevrim içi gerçekleştirilen derslerine katılıp ödevlerini de yaptıktan sonra anne ve babasından izin alıp dışarıya çıkarak kampanyalarını anlatan broşürleri esnaflarla vatandaşlara dağıtıyor. Sosyal medyada yapılanları gören hayırseverlerin de ilgi gösterdiği kampanya kapsamında 7 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

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