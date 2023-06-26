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Vali Masatlı: “Hatay'da gayretle çalışacağım”

Hatay’ın yeni valisi Mustafa Masatlı, “Bu önemli görevi layıkıyla yerine getirmek için gayretle çalışacağım.

Hatay'ın yeni valisi Mustafa Masatlı, “Bu önemli görevi layıkıyla yerine getirmek için gayretle çalışacağım. Allah'ım mahcup etmesin” dedi.


3 yıldır sürdürdüğü Amasya Valiliği görevi sonrası Hatay'a atanan Vali Masatlı, yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Şehzadeler Şehri Amasya'mızdan, Medeniyetler Şehri Hatay'ımıza atanmış bulunuyorum. Zat-ı alilerine takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum. Bu önemli görevi layıkıyla yerine getirmek için gayretle çalışacağım. Allah'ım mahcup etmesin” ifadelerini kullandı.


Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası iki aydan fazla süre Hatay'da koordinatör vali olarak çalışmalarda bulunan evli ve üç çocuk babası Masatlı'nın yarın Hatay'a gideceği öğrenildi.

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