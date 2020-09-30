İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Masatlı, ‘hünnap' hasadına katıldı

Vali Mustafa Masatlı, Amasya’nın önemli tarım ürünlerinden birisi olan ‘hünnap’ hasadına katıldı.

Vali Mustafa Masatlı, Amasya'nın önemli tarım ürünlerinden birisi olan ‘hünnap' hasadına katıldı.


Amasya'da hızlı bir şekilde yetiştiriciliği artan ve yaklaşık 100 dekar alanda hünnap yetiştiriciliği yapan Ahmet Karan'dan ve yetkililerden konu hakkında bilgi alan Vali Mustafa Masatlı, hünnap yetiştiriciliğinin pazar değerini arttırabilmek ve daha etkin bir satış sağlayabilmek için kamu olarak gerekli desteğin verileceğini ifade etti. Tarım alanında çok önemli çalışmaların yapıldığı Amasya'da bu yılki ürünün verimli ve bereketli olmasını temenni etti.


Programa İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Hayrullah Göktekin ve yetkililer katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.