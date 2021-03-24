Vali Masatlı, huzurevi sakinleriyle fidan dikti

Amasya Valisi Masatlı, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası programı kapsamında Merzifon Huzurevinde bir araya geldiği büyüklerin hal ve hatırlarını sorarak kendileriyle bir süre sohbet etti. Yaşlılarla birlikte fidan dikme etkinliği gerçekleştiren Masatlı, huzurevi sakinlerinin Yaşlılar Haftası'nı kutladı ve büyüklerin her zaman baş tacı olduklarını ifade etti. Merzifon'daki yüksek vaka sayısına ilişkin olarak Vali Masatlı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkanı Alp Kargı ve daire amirleri ile birlikte ilçenin muhtelif alanlarında denetim gerçekleştirdi.

Merzifon halkı ve esnaflara tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Masatlı, işletme sahipleri ile vatandaşlardan tedbiri elden bırakmamalarını istedi.