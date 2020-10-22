Vali Masatlı: “İlimiz güçlü bir ekonomik potansiyele sahip"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, akşam mesaisinde Hatuniye Mahallesi'ndeki iş yerlerini ziyaret ederek esnaflar ve vatandaşlarla sohbet etti.

7 bin 500 senelik birçok medeniyete ev sahipliği yapmış geçmişi ile birlikte her ne kadar çevre ilçelerinde de gezilmesi gereken yerler de olsa, Amasya'da gezilmesi gerekilen öncelikli yerlerin başında şehrin merkezinde konumlandırılan Hatuniye Mahallesi'nde bulunan İçeri Şehir yer alıyor. Yeşilırmak kenarı boyunca konumlandırılmış Yalıboyu Evleri'nin arkasında bulunan sokak şehrin tarihine tanıklık etmek için görülmesi gereken önemli yerlerden biri.

Amasya Valisi Masatlı da akşam mesaisini içeri şehirdeki esnafla sonlandırdı. Esnaflarla sohbet eden Vali Masatlı, esnaf ve sanatkârların Amasya'nın ekonomisinin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, “İlimiz güçlü bir ekonomik potansiyele sahip, biz bu potansiyeli daha iyi kullandığımız zaman bütün sektörlerde daha iyi duruma gelmiş olacağız. Amasya'mızı daha ileriye taşımak için hep birlikte daha fazla çalışacağız" ifadelerini kullandı.