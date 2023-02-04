Vali Masatlı: “Kadın kooperatiflerimizi desteklemeye devam edeceğiz”

Amasya'nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren Suluova Üreten Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin satış mağazası ve üretim tesisinin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Ekonomik kalkınmada kadın kooperatiflerinin önemli bir rol oynayacağı kanaatindeyim. Kooperatiflerimizi her anlamda desteklemeye, onları teşvik etmeye devam edeceğiz” dedi.

İl genelinde sayıları 13'e ulaşan kadın kooperatiflerinin gelişimine yönelik çalışmalar yapıldığını belirten Mustafa Masatlı, “Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdaresi, DOKAP ve OKA tarafından kooperatiflerimize sağlanan toplam destek miktarı 4 milyon 200 bin TL'ye ulaşmıştır. Bizler kooperatiflerimizin sadece yerel ve bölgesel değil, ulusal çapta da rekabet edebilir bir seviyeye gelmesini amaçlıyoruz” diye konuştu. Masatlı, DOKAP tarafından kabul edilen ‘Sürdürülebilir kalkınma için kadınların kooperatifler yoluyla güçlendirilmesi projesi' ile de il merkezi ve ilçelerde kadın istihdamının artırılması için kadınların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler düzenleneceğini kaydetti.

Kooperatif bünyesindeki tesislerde 19 kadının istihdam edildiğine işaret eden Suluova Üreten Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Canan Oral da, el emeğiyle hazırlanan mantı ve içli köfte başta olmak üzere ürünlerinin büyükşehirlerde de satılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vali Masatlı, eşi Esra Masatlı'nın da katıldığı açılış sonrası kooperatifin üretim tesisinde incelemede bulunup bilgiler aldı. Açılışta, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu da yer aldı.