Vali Masatlı: "Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, dün akşam saatlerinde tarihi Kızlar Sarayı'nın içinde çıkan ve ahşap kafe binasının küle döndüğü yangının çıkış nedeninin araştırıldığını açıkladı.

Turizmin parlayan yıldızı kentin en önemli tarihi mekanlarından birinde çıkan yangının seferber edilen itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürüldüğünü belirten Vali Masatlı, “Yangının nedeni araştırılıyor. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangının bu kadarla kaldığına şükrediyoruz” dedi.

Rüzgarın etkisiyle yükselen alevleri endişeyle izlerken yangının Osmanlı dönemi Yalıboyu evlerinin de bulunduğu Hatuniye Mahallesi'ne yayılıp sıçramamasının en büyük dilekleri olduğuna değinen Mustafa Masatlı, “Başta kontrol altına aldık. Sonrasında da kırılgan, yanması muhtemel olan binalarda da soğutma çalışmaları yaptık. Çok şükür bir sıkıntı olmadı” diye konuştu.

Masatlı, dumandan etkilenen bir kişinin sağlık durumunun da iyi olduğunu sözlerine ekledi.