İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Masatlı, korona virüs uygulamalarını denetledi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İçişleri Bakanlığı’nın öncülüğünde korona virüs ile mücadele kapsamında alınan kararların sahadaki uygulamalarını denetledi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İçişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde korona virüs ile mücadele kapsamında alınan kararların sahadaki uygulamalarını denetledi.


"Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla işletme sahipleri ve vatandaşlara tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyarılarda bulunan Vali Masatlı, salgının önlenmesi için maske, hijyen ve sosyal mesafe hususlarında duyarlılıklarını sürdürmelerini istedi.


Denetime, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Şeker ile İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Özgür Dalkıran da katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.