İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Masatlı, Kovid-19 aşısı oldu

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Korona virüs (Kovid-19) aşısı oldu.


Aşı olurken çekilen fotoğrafları valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan Vali Masatlı, “Bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri aşı. Toplumumuzun sağlığı için vatandaşlarımızın aşılama programına destek olmasını rica ediyorum” dedi.


Aşılarını yaptırmak için randevularını alarak hastaneye müracaata bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla da görüşen Masatlı, aşılama çalışmalarına verdikleri destek için teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.