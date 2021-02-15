Vali Masatlı, Kovid-19 aşısı oldu

Aşı olurken çekilen fotoğrafları valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan Vali Masatlı, “Bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri aşı. Toplumumuzun sağlığı için vatandaşlarımızın aşılama programına destek olmasını rica ediyorum” dedi.

Aşılarını yaptırmak için randevularını alarak hastaneye müracaata bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla da görüşen Masatlı, aşılama çalışmalarına verdikleri destek için teşekkür etti.