İhlas Haber Ajansı

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Vali Masatlı: “Sağlık ordumuz görevini layıkıyla yapmakta”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Bugüne kadar olduğu gibi ülkemizin ve milletimizin yaşadığı bu zor günlerde de sağlık ordumuz üzerine düşen görevi layıkıyla yapmaktadır” dedi.


Hatay'da koordinatör vali olarak görev yapan Vali Masatlı, 14 Mart Tıp Bayramı mesajında, “Başta hekimlerimiz olmak üzere her kademedeki sağlık personelimiz afet bölgelerimizin dört bir yanında, depremin ilk anından itibaren canla başla mücadele ederek insanlarımızı yaşatmak adına gece gündüz demeden görev yapmaktadırlar” değerlendirmesinde bulundu.


Mustafa Masatlı, “Bu onurlu mesleği büyük bir özveriyle yerine getirerek görevi başında şehit düşen ve yaşadığımız son deprem afetinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyor, milletimize hizmet vermeye devam eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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