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Vali Masatlı: “Sağlıklı bir eğitim süreci için ciddi mesai harcıyoruz”

Yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya’nın sağlıklı bir eğitim süreci için ciddi mesai harcadığını söyledi.

Yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya'nın sağlıklı bir eğitim süreci için ciddi mesai harcadığını söyledi.


Vali Mustafa Masatlı, yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamanın bugünden itibaren başlaması nedeniyle Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu ile Abdurrahman Kamil İlkokulunda incelemede bulundu, öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya geldi. Sınıfları ve diğer alanları dolaşan Vali Masatlı, öğrencilere derslerinde başarılar diledi. Yöneticilerden korona virüs tedbirleri, okulların dezenfeksiyonu, uyguladıkları projeler ve eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi almasının ardından öğretmenlerle de görüşen Vali Masatlı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un çalışmalarıyla virüs tehdidinin minimuma indirilerek çocuklarımızın eğitim-öğretim faaliyetlerinden geri kalmamaları adına büyük bir gayret ve özveriyle ülkemiz genelinde çalışmalar yürütülüyor” dedi.


Masatlı, Amasya'nın sağlıklı bir eğitim süreci için ciddi bir mesai harcadığını sözlerine ekledi.


Ziyaretlerde İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Coşkun ve diğer yetkililer de yer aldı.

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