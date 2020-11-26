İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Masatlı: “Salgına karşı topyekün mücadele etmek zorundayız”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Salgına karşı başarıya ulaşmak ve yayılımını önlemek için topyekün mücadele etmek zorundayız” dedi.


Korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik ekipler tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine katılan Vali Masatlı, “Hiçbir başarı tesadüf değildir. Salgına karşı başarıya ulaşmak ve yayılımını önlemek için topyekûn mücadele etmek zorundayız. Bu nedenle alınan kararları ve tedbirleri uygulamak hepimizin sorumluluğudur” diye konuştu.


Masatlı, sohbet ettiği vatandaşlardan tedbirlerin uygulanması hususunda hassasiyet göstermelerini istedi. Denetimlere Emniyet Müdür Vekili Ramazan Coşkun ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.