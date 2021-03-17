Vali Masatlı, semt pazarına HES koduyla girdi

Korona virüs risk haritasında kırmızı listede bulunan Amasya'da semt pazarındaki tedbirleri denetleyen Vali Mustafa Masatlı, girişte HES kodunu sorgulattı.

Hayat Eve Sığar (HES) koduyla girişlerin gerçekleştirildiği İstasyon Semt Pazarı'nda incelemede bulunan Vali Masatlı, son bir hafta içinde vaka sayısı en çok azalan illerin arasında olan Amasya'yı korona virüs (Kovid-19) risk haritasında mavi kategoriye taşıyabilmek için mücadele verildiğine vurgu yaptı.

Kuralların her zaman ve her yerde geçerli olduğunu hatırlatıp en iyi denetimin öz denetim olduğuna değinen Masatlı, esnaf ve vatandaşları kuralları canı gönülden uygulamaya davet etti. İncelemede İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de yer aldı.