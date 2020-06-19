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Vali Masatlı, Suluova'da incelemelerde bulundu

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, selin vurduğu Suluova ilçesinde incelemelerde bulundu.


Suluova'da 18 Haziran perşembe günü akşam saatlerinde 45 dk dakika boyunca aralıksız süren son yılların en şiddetli dolu ve yağmur yağışı yasandı. Yaklaşık 40 bin dekar tarım arazisi zarar gördü.


Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova ilçesinde sağanak ve dolu yağışı dolayısıyla zarar gören alanlarda incelemede bulundu.


Çiftçilere ve ilçe halkına 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Vali Masatlı, devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu belirtti.

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