Vali Masatlı: “Ülkemiz artık kendi kendine yeten ülkeden 'dünyaya yeten bir ülke' haline gelmeye başladı”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Türkiye'nin tarımda kendi kendine yeten ülke konumundan 'dünyaya yeten bir ülke' haline gelmeye başladığını belirtti.

İldeki çiftçilere yüzde 70 hibe desteğiyle sağlanan ihracata uygun kiraz fidanı dağıtımının yapıldığı törende konuşan Vali Masatlı, “Ülkemiz kendi kendine yeter bir ülkeydi. Ama şimdi bazen bunu biraz yanlış da anlıyorlar. Ülkemiz artık dünyaya yeten bir ülke haline gelmeye başladı. Yani kendi kendine yeten ülkeden dünyaya yeten bir ülke haline gelmeye başladı” dedi.

‘Ben tarımla uğraşmak istiyorum' diyene destek

Türkiye'deki tarım sektöründe son 20 yılda önemli desteklemelerin gerçekleştiğini hatırlatan Mustafa Masatlı, “Özellikle son 20 yılda Cumhurbaşkanımızla beraber tarım sektörüne çok ciddi derecede destek, teşvik ve hibeler yapıldı. Bunu tarımın her sahasında, sadece ekilişte değil hayvan sektöründe de çok rahat görebiliriz. Birisi ‘ben tarımla uğraşmak istiyorum' diyorsa o işi yapması için gereken ne destek varsa devletimizin kurumları sağlamaya gayret ediyor” diye konuştu.

“Hedefimiz dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisine girmek”

Türkiye'nin kiraz üretiminde dünya birincisi, ihracatta da üçüncü sırada olup Amasya'nın üretimde 7. konumda bulunduğunu dile getiren Vali Masatlı, dünya genelindeki buğday krizine de değinerek ildeki buğday rekoltesinin bu yıl 216 bin tondan 460 bin tona çıktığını ve diğer ürünlerde de önemli oranlarda artış kaydedildiğini vurguladı. Türkiye'nin hedefinin dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisine girmek olduğunu vurgulayan Masatlı, “Onun için tarım sektöründen turizm sektörüne, sanayi sektöründen ticaret sektörüne, eğitim sektöründen sosyal güvenlik dahil bütün alanlarda hepimiz gereken gayreti göstermeliyiz” şeklinde konuştu.

22 bin 200 adet kiraz fidanı çiftçilere dağıtıldı

DOKAP ve Amasya İl Özel İdaresi iş birliğiyle 1 milyon 221 bin TL tutarında yüzde 70 hibe desteğiyle uygulanan Amasya ili kırsal gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yarı bodur kapama kiraz bahçesi tesisi projeleri çerçevesinde 22 bin 200 adet ihracata uygun kiraz fidanı çiftçilere dağıtıldı. Programa, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Celil İnce, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ile İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin de katıldı.