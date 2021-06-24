Vali Masatlı: “Ülkemiz salgın sürecini diğer ülkelere örnek derecede başarılı yürüttü”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşın dünyada sağlık sistemini, sağlık teknolojisini, sağlık bilgi ve birikimini ‘en iyi biz biliriz' diyen ülkelerin hemen hemen tamamı sınıfta kaldığını belirtti. Türkiye'nin ise bu süreci ‘Sağlıkta Dönüşüm Projesi'yle diğer ülkelere örnek teşkil edecek derecede başarılı yürüttüğünü söyledi.

Hamamözü ilçesindeki mahalle ve köy muhtarlarıyla yaptığı toplantıda Türkiye'nin hava ambulanslarıyla şehirler ve hatta ülkeler arası hasta naklini en başarılı şekilde gerçekleştiren ülkelerden biri olduğuna değinen Vali Masatlı, “Aşılamada ise dünyanın en fazla aşı yapan ülkelerinden biriyiz. Günlük ortalama 1,5 milyon aşı yapıyoruz. Amasya ise aşılamada Türkiye 7.'sidir. Sizlerin de aşılama çalışmalarına destek olarak, mahalle ve köylerinizdeki halkımızı aşı konusunda bilgilendirmeniz önem arz etmektedir” dedi.

Sağlık teşkilatının canla başla çalıştığı aşılama faaliyetlerine halkın ve muhtarların da gereken desteği vermesiyle yakın zamanda bu hastalığı yenerek eski güzel günlere dönmeyi ümit ettiğini vurgulayan Mustafa Masatlı, köy ve mahalle muhtarlarının sorunlarını dinleyerek çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin insanı merkeze alan bir yönetim şekli olduğunu hatırlatıp son 18 yılda Türkiye'de tarımda, turizmde, sanayide, enerjide, altyapıda ve diğer alanlarda ciddi derecede mesafe alındığına değinen Masatlı, “Bütün bunların yanı sıra halkımızın en iyi hizmeti alması, diğer taraftan da kamu kurum ve kuruluşlarımızın etkin ve verimli bir şekilde çalışması yeni sistemin en önemli hedeflerinden biridir. Merkezi yönetimde gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla beraber taşrada da başta biz valiler olmak üzere kaymakamlarımız, yerel yönetimlerimiz, bütün yönetim kademesinde olan arkadaşlarımız ve kurumlarımızla bu sisteme uyum sağlayacak şekilde kendimizi yeniledik” ifadelerini kullandı.

Hamamözü Kaymakamı Okan Dağlı, Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar ve İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut'un da yer aldığı toplantının ardından esnafları dolaşan Vali Masatlı, evlerine gidip sohbet ettiği 103 yaşındaki Abdullah Bolat ile 89 yaşındaki eşi Hanife Bolat dan hayır dualarını eksik etmemelerini istedi.