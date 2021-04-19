Vali Masatlı: “Yaz aylarını rahat geçirmemiz ancak aşılamada göstereceğimiz yüksek performansla mümkün olacak”

Pandemi tedbirleri değerlendirme toplantısına başkanlık eden Vali Masatlı, “Aşılama çalışmalarında 65 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 85'ini aşılayarak Türkiye genelinde ilk sıralarda yer almaktayız. Halkımızdan isteğimiz aşı sırası gelen herkesin, hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından aşılarını yaptırmalarıdır. Vaka yaş ortalamasında yaşanan düşüş, aşının olumlu sonuç verdiğinin de bir göstergesidir” diye konuştu.

Ramazan ayında sosyal hareketliliğin azaltması halinde salgının seyrinin olumlu yönde değişeceğini düşünmekte olduklarına değinen Masatlı, “İlimiz genelinde halkımızın toplu iftarlara ve diğer Ramazan etkinliklerine bu yıl ara vermesi gerekmektedir. Bilindiği gibi Diyanet İşleri Başkanlığımızın açıkladığı üzere teravih namazları bu yıl evlerde kılınacaktır. Ayrıca aşının oruçluyken de yaptırılabileceği yine Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından açıklanmıştır” şeklinde konuştu.

İl yöneticilerinin de yer aldıkları toplantıda uygulanan tedbirler değerlendirilerek İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz tarafından Korona virüs (Kovid-19) salgınının seyri hakkında bilgilendirme yapıldı.